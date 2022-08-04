Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında gecekonduların yıkımına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesince Argıncık Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında gecekonduların yıkımına başlandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 209. Sokak'taki yıkım çalışması dolayısıyla düzenlenen programda, bölgede birinci etap inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.

Yeni yıldan itibaren diğer etapların da başlamasıyla mahallede 6 blokluk projenin gerçekleştirileceğini belirten Çolakbayrakdar, Kocasinan'da kentsel dönüşümün tüm hızıyla sürdüğünü aktardı.

İlçenin imarlı yapılara ve kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız güzel bir yaşamı arzu ediyor. Görevde olduğumuz 8 yıldan bu yana her bir bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Argıncık'ta özel bir kentsel dönüşüm yapacağız. Ada ve parsel bazlı, gerekiyorsa bilfiil vatandaşa giderek, ben dahi vatandaşla görüşerek bu sorunlu bölgeyi çözmeliyiz. Önümüzedik günlerde belediyemizin de burada imar şirketiyle bir müteahhit gibi işe başladığını sizlerle paylaşacağız. Kentsel dönüşüm kolay değil, vatandaşın beklentileri farklı, miras dolayısıyla birden fazla mülkiyet sahibi olan evler var. Çözülmesi uzunca zaman alan, zor bir konu kentsel dönüşüm. Ama biz bu işin üzerine kararlılıkla gidiyoruz, ciddi bir irade koyduk. Yunus Emre, Yenidoğan, Ziya Gökalp ve Ahi Evran mahallerinde sonuç aldığımız gibi buradan da sonuç alacağız. Kolay işler değil, bizler de zora talibiz."

Konuşmaların ardından, iş makineleriyle gecekonduların yıkımına başlandı.

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