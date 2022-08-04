Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yıldızevler Mahallesi'ndeki bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 kişi ile kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, oyun kartları ve 310 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi, 8 kişiye ise 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

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