Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ilçesine "millet bahçesi" müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ilçesine "millet bahçesi" müjdesi

AA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesine millet bahçesi yapılacağını bildirdi.

Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ilçesine "millet bahçesi" müjdesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesine millet bahçesi yapılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti, peynir üretim tesisleri ve tarihi Şahruh Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Ardından Karaözü Mahallesi'ni ziyaret edip, esnafın istek ve taleplerini dinleyen Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, tarihi köprünün yanına millet bahçesi yapılacağını ifade etti.

Büyükkılıç'a teşekkür eden Vali Çiçek ise, "Büyükşehir belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Ben buranın kaderini değiştireceğine inanıyorum. Karaözü'nün bu saatten sonra altın yılları başlıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ve Çiçek, Kayseri-Sivas kara yolundaki polis kontrol noktasını da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara yönelik model uçak yapımı kursu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara yönelik model ...
Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ...
Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında gecekonduların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında ...
Kayseri Bilim Merkezi'nde ağustostaki tematik kamplar için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Kayseri Bilim Merkezi'nde ağustostaki tematik kamplar ...
Yatak sektörü temsilcileri Kayseri OSB’de toplandı
YEREL HABERLER Yatak sektörü temsilcileri Kayseri OSB’de toplandı
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için ...
Kayseri'de çocuklarını dilendiren 11 aile hakkında adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de çocuklarını dilendiren 11 aile hakkında ...
Belediye başkanları Talas'ta istişare toplantısında bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye başkanları Talas'ta istişare toplantısında ...
Kayseri'de atıl arazilere ekilen yazlık buğday hasat edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de atıl arazilere ekilen yazlık buğday hasat ...
Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
Atık camlar ustasının elinde süs eşyasına dönüşüyor
YEREL HABERLER Atık camlar ustasının elinde süs eşyasına dönüşüyor
Motosiklet tutkunları 26 Ağustos'ta Erciyes'te buluşacak
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunları 26 Ağustos'ta Erciyes'te ...
Kayseri'de Kur'an kursu öğrencilerinin ikramlıkları hayırseverlerden
YEREL HABERLER Kayseri'de Kur'an kursu öğrencilerinin ikramlıkları ...
Böbrek hastası Oğuz, nakille hayata tutundu
YEREL HABERLER Böbrek hastası Oğuz, nakille hayata tutundu
Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
Kayseri Valisi Çiçek, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Çiçek, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı
Kayseri'de okulun bahçesindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kayseri'de okulun bahçesindeki otomobil yandı
Kayseri'de yanlışlıkla tiner içen çocuk tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de yanlışlıkla tiner içen çocuk tedavi altına ...
Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ...
Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç Seyrani Festivali'ne katıldı
YEREL HABERLER Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç Seyrani ...
Kayseri'de İGMG ve Hasene Derneği hizmet binası açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de İGMG ve Hasene Derneği hizmet binası ...
Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren sanığa 15 yıl 10 ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, matematik kampı öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, matematik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.