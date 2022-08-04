Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ilçesine "millet bahçesi" müjdesi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesine millet bahçesi yapılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti, peynir üretim tesisleri ve tarihi Şahruh Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Ardından Karaözü Mahallesi'ni ziyaret edip, esnafın istek ve taleplerini dinleyen Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, tarihi köprünün yanına millet bahçesi yapılacağını ifade etti.

Büyükkılıç'a teşekkür eden Vali Çiçek ise, "Büyükşehir belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Ben buranın kaderini değiştireceğine inanıyorum. Karaözü'nün bu saatten sonra altın yılları başlıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ve Çiçek, Kayseri-Sivas kara yolundaki polis kontrol noktasını da ziyaret etti.

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