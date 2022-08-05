Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan dağcı, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, A.E.B,.dağın Şeytan Vadisi bölgesinde tırmanış yaptığı sırada düşerek sağ dizinden hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye giden JAK timi, dağcıyı alarak güvenli bölgeye getirdi.

A.E.B. yapılan müdahalenin ardından ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.