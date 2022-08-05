Kayseri'de Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet edenlere 513 bin lira ceza uygulandı

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KAYSERİ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünce, ocak ayından bugüne kadar Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket eden kişilere 513 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ekiplerin, sahiplenilen hayvanın bakımını ihmal etme, tehlikeli ırk köpek cinslerini besleme (kimliklendirme ve kayıt yapılmaksızın) ve trafikte hayvana çarpıp kaçma konularında çeşitli cezalar uyguladığı belirtildi.

Ocak ayından bugüne kadar en fazla tehlikeli ırk köpek besleyenler ile trafikte hayvanlara çarpıp kaçan sürücülere ceza uygulandığı ifade edilen açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket edenlere toplam 513 bin lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

Sürücülerin trafikte seyir halindeyken sahipsiz bir hayvana çarpması halinde, yaralı hayvanı hızlıca veteriner hekime ya da ilgili tedavi merkezine götürmesinin hem hayvan sağlığı hem sürücülerin idari para cezasıyla mağdur olmaması açısından önemli olduğu vurgulandı.

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