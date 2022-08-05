Melikgazi Belediyesi'nin çiftçilere dağıttığı tohumlar hasat edilecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesi'nin desteğiyle ekilen nohut ve aspirin hasat döneminin yaklaştığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak, Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun ve Küçük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Hacı Bölük, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, tarıma olan destekleri için teşekkür etti.

Melikgazi Belediyesi olarak yerel üreticilere desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Palancıoğlu ise bu sene ilk defa aspir ve nohut tohumu dağıttıklarını aktardı.

Bu ürünlerin hasat zamanının geldiğini anımsatan Palancıoğlu, "İnşallah eylül ayında aspirin ilk yağını almaya başlayacağız. Aspir yağı özellikle sağlımız açısından etkili bir yağ. Bu sene hem aspir hem nohut ekmiş olduk. Çiftçilerimize mahsullerinde bolluk ve bereket diliyorum. Muhtarlarımıza, tarım müdürlüğümüze, kırsal hizmetler müdürlüğümüze ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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