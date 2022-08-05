Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Seyrani'de incelemelerde bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesi kapsamında eski binaların yıkımının devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde yürütülen yol, altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, burada açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, mahallede kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Dönüşüm projeleri kapsamında vatandaşların daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, mahallede bir yandan imar çalışmaları diğer taraftan ise yol, alt ve üstyapı ile çevre düzenlemelerinin yapıldığını aktardı.

Bu çalışmaların ardından sosyal tesislerin inşaat sürecinin başlayacağını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu süreci daha fazla hızlandırmak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Seyrani'ye yeni bir çehre ve şehrimize yepyeni bir bölge kazandırmış olacağız. Mahallemiz, şehir dışından havayolu ile Kayseri'ye gelen misafirlerimizin görebileceği bir güzergah üzerindedir. O yüzden dönüşüm çalışmaları tamamlandığında Seyrani Mahallemiz kente gelen misafirlerimizi yeni yüzüyle karşılayacak." ifadelerini kullandı.

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