Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bünyan'da merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Büyükkılıç, muhtarların taleplerini ve tavsiyelerini de dinledi.

Altyapı kuruluşlarıyla birlikte 1,5 milyar lira ek bütçeyi ağustos ayı toplantısında belediye meclisine sunacaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, muhtarların beklentilerine cevap vermeye çalışacaklarını kaydetti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile esnafı da ziyaret eden Büyükkılıç, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin ilçede yapımını üstlendiği kapalı pazar yeri ve terminal binasında devam eden çalışmaları inceledi.

Özkan Altun ise Büyükkılıç'a ilçeye kazandırdığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, "Yıllardır Bünyan'da kapalı semt pazarı yoktu, bugün bunu gerçekleştirmenin, temelini atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.