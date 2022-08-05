Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleriyle uzlaşma sözleşmesi imzalanıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü uygulama etabında 500 bağımsız bölümün hak sahipleriyle sözleşme imzalandığını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, projenin üçüncü etabında bulunan 620 bağımsız bölümden, 500'ünün hak sahipleri ile 45 gün içerisinde uzlaşma sözleşmesinin imzalandığını, hak sahiplerinin yoğun ilgisinin devam ettiğini belirtti.

Metruk binaların temizlenmesi yönündeki çalışmaların da devam ettiğini kaydeden Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsamında, metruk binaların yıkım işlemlerinin de gerçekleştirildiğini kaydetti.









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