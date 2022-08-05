Kayseri'de toplu taşıma ücretlerinde değişikliğe gidildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UKOME kurul toplantısında, toplu ulaşımın ana gider kalemi olan işçilik, bakım, yedek parça vb. giderlerinde oluşan fiyat artışları sebebiyle şehir içi toplu ulaşımında 8 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ücret tarifesi yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle:

"Tam bilet 6,50 TL, indirimli bilet 3,25 TL, abonman tam (aylık 140 biniş) 330 TL, abonman indirimli (aylık 140 biniş) 155 TL, erken ulaşım ve aktarmalı hatların tam tarifesi 5,45 TL, erken ulaşım ve aktarmalı hatların indirimli öğrenci tarifesi 2,90 TL."



İlçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 8 Ağustos tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.