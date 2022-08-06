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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyenin atıl arazisi lise öğrencilerine uygulama alanı oldu

AA

Belediyenin atıl arazisi lise öğrencilerine uygulama alanı oldu

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince belediyeye ait araziye ekimi yapılan aspirden 150 bin lira gelir bekleniyor.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Tuzhisar Mahallesi'nde gıda, tarım ve hayvancılık alanında eğitim veren lisedeki 49 öğrenci, öğretmenlerinin öncülüğünde mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait 100 dekarlık araziye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlığın desteğiyle nisan ayında aspir ekti.

Öğrenciler, ekimden sonraki 5 aylık süreçte de gübreleme, çapalama ve sulama gibi işlerde aktif olarak çalışarak derslerde öğrendikleri bilgileri tarlada pekiştirdi.

Ekim ayında hasadı yapılacak aspirden, bir firma aracılığıyla üretilecek yağdan yaklaşık 150 bin lira gelir bekleniyor.

Kaymakam Turgut Gülen, AA muhabirine, bitkisel yağ üretiminde önemli bir yeri olan aspirin öğrenciler tarafından ekilmesinin mutluluk verici olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası Bünyan Belediyemize ait. Belediyemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle burada öğrencilerimize uygulama alanı oluşturuldu. Bu sene deneme amaçlı olarak yaklaşık 100 dönüme aspir ekildi. Tarım alanlarının ülke ekonomisine katkısı da düşünülerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de önerisiyle ilk defa bu alanda aspir uygulandı. Sonuçlar gayet güzel. Öğrencilerimizin, öğretmenleriyle deneyerek, öğrenerek uygulamaya soktukları bir alan."

Yöre çiftçilerinin de bu alanda incelemelerde bulunarak kendi tarlalarında aspir ekebileceğini anlatan Gülen, öğrencilerin üretim yapmasının güzel sonuçlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Gülen, öğrencilerin görerek, öğrenerek ve deneyimleyerek çalışmalarını yapmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimiz kırsal mahallerimizin çocukları ama bu alanda hem öğretmenleri hem ziraat mühendisleri ile beraber iş birliği halinde ekim yapıyorlar. Üretilen aspir yağa dönüşecek. Bu da Bünyan Belediyemizce alınıp dağıtımı yapılacak." diye konuştu.

Okul müdürü Hüsrev Biçici de öğrencilerin aspir ekiminin her aşamasına dahil olduklarını söyledi.

Öğrencilerin birçok imkana sahip olduğunu anlatan Biçici, ilerleyen zamanlarda okula aspirden yağ üretebilecekleri makineyi de kazandırmak istediklerini dile getirdi.

- "Markalaşabiliriz"

Biçici, aspirden önemli bir gelir beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz hem mektepli hem de alaylı. Alanda da deneyim kazanıyorlar. Zaten bu yörenin insanı tarımla alakalı olduğu için aile içinde de deneyim kazanıyorlar ve teknik olarak kendilerini daha da geliştirip uygulama ortamı buluyorlar. Aspirden 10 veya 13 ton tohum beklentimiz var. Tabii yağa çevirince gelir 150 bin liraya çıkar. Aspir ekmeye devam ettiğimiz takdirde ileride okulumuz adına bir marka da çıkarabiliriz. Okulumuzun adını da üstüne koyarak markalaşabiliriz. Öğrencilerimizin katkılarıyla, emekleriyle ekilen aspirden elde edilecek gelir, okulumuza büyük bir katkı sağlayacak, bu da öğrencilerimize haliyle yansıyacak."

11. sınıf öğrencisi Erdoğan Kurtar ise ekim sürecinde kendilerinin de mutlu olduğunu ve önemli bir deneyim kazandıklarını ifade etti.

Öğretmenlerinin kendilerine yol gösterdiğini vurgulayan Kurtar, "Burada tüm aşamalarda bulunduk. Çapalama, ilaçlama yaptık. Okul sıralarında öğrenip, tarlalarda uyguluyoruz. Arkadaşlarımızla, hocalarımızla tarlaya gelip emeğimizin karşılığını görünce gururlanıyoruz." dedi.

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