Melikgazi'de nikah başvurularında online sisteme geçildi

KASERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, evlenecek çiftlerin nikah işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla nikah ön başvurularının online yapılabileceğini duyurdu.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Belediyesi olarak teknolojinin tüm olanaklarından yararlandıklarını belirtti.

Her gün yeni bir hizmeti vatandaşın kullanımına sunduklarını vurgulayan Palancıoğlu, "Nikah ön başvuru randevuları belediyemiz internet sitesinden alınacak. Bunun için belediyemiz resmi internet sitesinde online işlemler kısmında bulunan e-belediye komutuna tıklayarak evlendirme randevusu kısmından ön başvuru randevusu sayfasına geçebilirsiniz. Sayfada bulunan kişisel bilgileri belirterek, beyan ettiğiniz randevu saatini seçip ön başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Kayseri'de ilk olarak uygulanan bu sistem vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için hizmetlerine sunuldu. Oluşturulan randevu saatinde vatandaşlarımız 5'er adet fotoğraf ve kimliklerinin asılları ile belediyemiz evlendirme memurluğunda hazır bulunacak." ifadelerini kullandı.

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