AK Parti heyetinden hastane ziyareti

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve teşkilat üyeleri, Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanvekili Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Teşkilat Başkanı Abdülkerim Yalçın ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da eşlik ettiği ziyarette, sağlık çalışanlarına kolaylık dilendi.

Burada konuşan Elitaş, hastanenin çok modern olduğunu belirtti.

Önce insan felsefesiyle hizmet ettiklerini vurgulayan Elitaş, "Bu çerçevede sağlık konusunda yaptığımız yatırımlar, hizmetler devam ediyor. Hastane ziyaretimizde bizim üzerimize düşenler neyse onları not aldık ve hastane hakkında talepleri dinledik. Hastanemizin Develi'ye hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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