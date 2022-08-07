Kayseri'den kısa kısa

"Bir daha araba kullanma, yeni araba da alma"

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediyesinin düzenlediği 6. Kültür, Turizm ve Bal Festivali'ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivale, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Yapılacak çalışmalara destek vereceklerini aktaran Büyükkılıç, "Bu millet bize sahip çıkmışsa bize de birbirimize sahip çıkmak, gereğini yapmak yakışır. Bu şehre, bu ilçeye, bu beldeye hizmet edilecek, o da bizim için olmazsa olmazımızdır." ifadesini kullandı.

Festivalde, sanatçı Ahmet Şafak sevilen şarkılarını seslendirdi.

- Büyükkılıç ve Çiçek sünnet şölenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Erciyes Anadolu Holding ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen sünnet şölenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir at çiftliğinde gerçekleştirilen şölende 493 çocuk sünnet edildi.

Büyükkılıç, şölenin insan odaklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizlerin birlik, beraberlik içerisinde olmasını sağlayan, sünnet olan yavrularımız ve ailelerini ayrı ayrı selamlıyorum. Böyle anlamlı ve önemli çalışma, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Erciyes Anadolu Holding’in işbirliği ile gerçekleşiyor. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkarıyız."

Şölene, MHP Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve aileler katıldı.

- Başkan Büyükkılıç, 1'inci Avşar Türkmenleri Şenliği'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1'inci Avşar Türkmenleri Şenliği'ne katıldı.

Talas paraşüt indirme alanında düzenlenen şenlikte Başkan Büyükkılıç, şenliklerin devam edeceğini belirterek, ayrıca Dadaloğlu Şenliği'ni de yapacaklarını ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Başkan Büyükkılıç'ın himayelerinde gerçekleşen şenliğin anlamlı olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından sanatçı Esat Kabaklı sahne aldı.



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