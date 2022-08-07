Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Birlik Beraberlik Gecesi kapsamında konser verildi.

Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gecede, ilk olarak sanatçı Mustafa Örs ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sahne aldı.

Topluluk konserde çeşitli türküler seslendirdi.

İsmail Altunsaray da programda sevilen eserlerini söyledi.



Etkinlikte vatandaşlar da türkülere ve şarkılara eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.