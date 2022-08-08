Kayseri'de jandarmanın güven timleri çalışmalarını sürdürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarmanın güven timleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını devam ettiriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı güven timleri merkez Koramaz Vadisi, Sarımsaklı Barajı, Erciyes Dağı'ndaki mesire alanlarını ve Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde devriye görevi ifa etti.

Vatandaşların güvenliği ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, yoklama kaçağı 2 kişi ve İl Göç İdaresi tarafından aranan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

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