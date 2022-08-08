Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Soğanlı bölgesini gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Çiçek, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle de görüştü.

Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'nin Kapadokya'ya açılan kapı olduğunu anlatarak, bölgede her alanda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vali Çiçek de 2 hafta önce anlaştıkları balon firmaları ile görüştüklerini hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun hemen talimatı verdi, önümüzdeki hafta itibariyle 3 firmanın birden uçuşa başlayacağının müjdesini vermekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Melikgazi'de yol çalışmaları

Melikgazi Belediyesi Turan Mahallesi'nde yeni imarlı yollarda asfalt çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Merkezde ve kırsalda alt yapıdan üst yapıya çalışmaların sürdüğünü anlatan Palancıoğlu, şunları aktardı:

"İlçemizde yaz sezonu geldiğinden beri yeni asfalt, yaya yolları ve parke çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin kırsal bölgelerinde yeni yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaşlarımızı en nitelikli hizmetle buluşturuyoruz. Mahallelerimizde ayrım yapmadan çalışıyoruz."

- Vali Çiçek, OSB yönetimini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, ziyarette, Yalçın ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Çiçek, Kayseri OSB yönetiminin sanayiciler için sergilediği emekleri gördüklerini anlatarak, "İhtiyaç duyulan konularda sürekli görüşme halindeyiz. Sanayicilerimizin yolunu açmak için sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Beraberce sanayicilerimize faydalı hizmetler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın da valiliğin desteğini alarak istişare içinde sanayicilere ve şehre hizmet etmek için çalışacaklarını kaydetti.



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