Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphaneleri, 7 ayda 1 milyon 845 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 128 bin 212 basılı, 22 bin elektronik kitap, 3 bin 750 kişi kapasiteli kütüphanelere 7 ayda 1 milyon 845 bin ziyaretçi geldi.

Kentte, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 9 kütüphane hizmet veriyor.

- Başkan Palancıoğlu aşure dağıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, esnafa ve vatandaşlara aşure ikram etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Aşure Günü dolayısıyla aşure dağıttı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Palancıoğlu, "Aşure Günü dolayısıyla Cami Kebir'de kılınan öğle namazı sonrası esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ederek kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

- Büyükkılıç, satranç turnuvasına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, satranç turnuvasına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Gökkuşağı Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Uluslararası Satranç Turnuvası'nın gösteri maçlarına katıldı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin sporun merkezi de olacağını, bu konuda birçok çalışma ve hizmet gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bu çalışmalarda hem zihinsel hem bedensel olarak kendilerini geliştirecek ama en önemli boyutu bunun zihinsel boyutu. Hekim olarak söyleyeyim, zihin melekelerinin rahatlıkla burada fonksiyonel olarak her aşamasında yer alacağını da vurgulamak istiyorum. Sağlık boyutunun önem arz ettiği bu çalışmada velilerimizin bu konuya sahip çıkmalarını istiyoruz."



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