Fotoğraf meraklıları Erciyes'te "meteor yağmuruna" davet edildi

KAYSERİ (AA) - Gökyüzü tutkunları, perseid meteor yağmurunu gözlemek için Erciyes’te buluşacak.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Bilim Merkezi tarafından düzenlenen geleneksel meteor gözlem şöleni, bu yıl 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2 bin 650 rakımlı Hacılar Kapı'da ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek program, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yoğunlaşacak.

Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklendiği açıklanan gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uzman astronomların gökyüzü meraklılarına gezegen ve takımyıldızı konularında bilgi vereceği etkinlikte teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı sunulacak.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek fotografçılar, gökyüzü olayını astrofoto teknikleriyle ölümsüzleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, astronominin çağlar boyunca insanların merak ettiği ve öğrenmek için gayret gösterdiği bilim olduğunu ifade etti.

Hem halkın muhteşem hadiseyi ışık kirliliğinden uzakta yüksek irtifa noktasında yaşaması hem de çocukların özellikle bu gibi tabiat olaylarına ilgisini artırmak için her yıl olduğu gibi güzel bir faaliyete imza atacaklarını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki Erciyes Hacılar Kapı, Türkiye'de bu gökyüzü hadisesinin en iyi gözlemlenebileceği mekanlardan biri. Ayrıca son yıllarda önem verdiğimiz astrofotoğrafçılık için en ideal yer. Büyükşehir Belediyesinin Bilim Merkezi de teknik ve bilgi donanımıyla misafirlerimize bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlayacak. Dolayısıyla hem göze hem ruha hem de beyne hitabeden perseidi birlikte izlemek üzere tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

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