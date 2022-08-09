Toprak altından kurtarılan köpek ve 7 yavrusunun yeni yuvası elma bahçesi oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde yamaçtaki yuvalarının çökmesi sonucu kaldıkları toprağın altından kurtarılan köpek ile 7 yavrusu elma bahçesinde korumaya alındı.

İlçede bir üreticiye ait elma bahçesinde görevli Mahmut Aşir, AA muhabirine, bahçeyi kontrol etmek için dolaştığı sırada köpek havlamasını duyduğunu, sese doğru yöneldiğinde bahçe yakınında bir köpeğin, yuva olarak kullandığı yamaçtaki oyuntunun çökmesi sonucu toprak altında kaldığını gördüğünü söyledi.

Bahçenin bir bölümündeki besi çiftliğinde görevli veteriner Soner Büyümez'i çağırdığını anlatan Aşir, köpeğin ön ayaklarını çıkarttıklarında toprak altında yavru köpeklerin de kaldığını gördüklerini belirtti.

Yavru köpekleri de kurtarmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Aşir, "Ellerimizle eşerek tek tek köpekleri çıkarttık. Yavru köpeklerden 7'sini sağ çıkarttık, biri telef olmuştu. Yeni yuvaları bizim elma bahçemiz oldu. Daha güvenilir, suları da var. Evdeki ekmek, yemek artıklarını köpeklere veriyoruz. Yetkililerden bu köpeklere sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu köpekler büyüdüğünde bahçenin bekçileri olacak." dedi.

Aşir, bahçelerinde 4 yuvanın daha olduğunu, bu yuvalarda 45 yavru köpek bulunduğunu dile getirdi.

Veteriner hekim Büyümez de işe yeni başladığını belirterek, "Köpeğin yanına gittiğimizde sadece kafa kısmı dışarıda kalmıştı. Hemen kürek yardımıyla anneyi bulunduğu yerden çıkarttık. Uzun uğraşlar sonucu kürekle yan tarafları açarak yavruları çıkartmaya başladık. 7 yavru canlı çıktı, biri öldü." diye konuştu.

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