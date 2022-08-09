Kayseri'de dezavantajlı bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik protokol imzandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği arasında dezavantajlı bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik protokol imza töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK işbirliği içerisinde dezavantajlı guruplara eğitim vermek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Bu iş birliğinin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Öztürk, destekle bireylerin ailesine, şehrine ve ülkesine katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.

Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata ise "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK ile birlikte yaptığımız bu protokol gereği, Türkiye'de ekonomik anlamda dezavantajlı olan gençlere bir istihdam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu gençlere önce tekstil fabrikasında eğitim vereceğiz, ardından istihdam etmek üzere bunların maaşlarını, sigortalarını ve işveren paylarını ödeyeceğiz. Bu manada bize destek sunan KAYMEK'e ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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