Melikgazi'de "Salça Günleri" başlıyor

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 19 Ağustos'ta "Salça Günleri" etkinliğinin başlayacağını bildirdi.

Palancıoğlu, Salça Günleri'nin bu yıl ilkinin Belsin Kocatepe'de 19-28 Ağustos'ta, ikincisinin 30 Ağustos-9 Eylül'de Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda yapılacağını belirtti.

Mahalle aralarında çevre kirliliğinin ve şikayetlerin engellenmesi adına Melikgazi Belediyesinin belirlediği alanlarda salça kaynatılması gerektiğini vurgulayan ​​​​​​​Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Salça Günleri'nde salçalarınızı belediyemizin tüm imkanlarından yararlanarak rahatça kaynatın. Burada birlik, beraberlik ve huzur tesis ediliyor. Geçtiğimiz sene 1000 aile bu hizmetimizden istifade etti. Dolayısıyla sizleri Salça Günleri'ne bekliyoruz. Domates satışımızdan tuzuna, odununa, kazanına kadar her türlü ihtiyaçları karşılıyoruz. Bu hizmetten yararlanmak için hafta içi mesai saatlerinde 05013872522 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Lütfen randevu almayı unutmayın."

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