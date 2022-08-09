Büyükşehir Belediyesinden amatör spora 650 bin lira destek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Develi ve Pınarbaşı belediye spor kulüplerine 650 bin liralık destek kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında düzenlenen ağustos ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

46 asıl, 23 ek olmak üzere 69 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda amatör spora destek kararı da çıktı.

Bu kapsamda gündem maddeleri arasında yer alan Develi Belediye Spor Kulübü'ne 500 bin lira ve Pınarbaşı Belediye Spor Kulübü'ne 150 bin lira destek verilmesi talebi ayrı ayrı görüşüldü.

Büyükkılıç'ın meclis üyelerinin oylamasına sunduğu bu maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, spor kulüplerine başarı diledi.



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