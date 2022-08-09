Kayseri Havalimanı temmuzda 263 bin 353 yolcuya hizmet verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı temmuzda 263 bin 353, yılın ilk 7 ayında 1 milyon 250 bin 378 yolcuya hizmet verdi.

Kayseri Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanının 2022 yılı temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında temmuz ayında yolcu trafiği iç hatlarda 170 bin 842, dış hatlarda 92 bin 511 oldu, toplam 263 bin 353 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 176, dış hatlarda 728 olmak üzere toplamda bin 904'e ulaştı, yük trafiği ise 3599 ton oldu.

Yılın ilk 7 aylık döneminde Kayseri Havalimanında yolcu trafiği 1 milyon 250 bin 378, uçak trafiği 9 bin 305, yük trafiği ise 14 bin 558 ton olarak gerçekleşti.

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