Kayseri'de şahin avlayan 2 kişiye 70 bin lira ceza

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde şahin avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Methiye Mahallesi'ndeki önleyici kolluk devriyesi esnasında, şahin avlayan A.A.H. ve R.Ş'yi yakaladı.

Bu kişilerde bulunan 5 şahin, av koruma ekiplerine teslim edildi.

Av koruma ekipleri tarafından 2 kişiye 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

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