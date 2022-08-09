Kayseri'de ayçiçeği tarlasında kenevir bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akkışla ilçesi Akın Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'nın ayçiçeği tarlasına kenevir ektiğini tespit etti.

Tarlaya ekilmiş 126 kök kenevir, sökülerek imha edildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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