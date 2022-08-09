Kayseri'de jandarma kaçak alkol ve sigara ele geçirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından bir tırda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunda bir tırda yapılan aramada, 11 karton ve 7 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ile 6 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Ayrıca, başka bir tırda 26 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



















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