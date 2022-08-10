Kayseri'de 3. kattan düşen çocuk öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde apartmanın 3. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Pazar 1 Sokak'taki apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden, 4 yaşındaki Irak uyruklu A.S.F. aşağı düştü.

Çocuk, yakınları tarafından kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen A.S.F. kurtarılamadı.

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