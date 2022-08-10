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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişi yakalandı

AA

Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin av koruma kontrolleri esnasında yasa dışı avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi mevkisinde kurdukları tel tuzakla keklik avlamaya çalışan 2 kişi ve aynı mevkide farklı noktada tüfeği ile avlanmaya çıkan bir kişi, herhangi bir canlıya zarar vermeden yakalandı.

Kaçak avcılık yapanlara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Bu kişilerin av esnasında kullandıkları demir ve telden yapılmış tuzak, örme ağ ve 15 metre ip imha edildi. Takozu bulunmayan tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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