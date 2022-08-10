Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Muş, bir restoranda düzenlenen yemekte, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle buluştu.

Buradan Kayseri Ticaret Odasına geçen Muş, "Kayseri İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare Toplantısı"na katıldı.

Programlar, basına kapalı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.