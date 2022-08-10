Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1500 paket kaçak sigara, 20 bin doldurulmuş makaron, 40 bin boş makaron, 230 kilogram kaçak tütün, 500 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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