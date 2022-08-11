KASKİ'den Sarız ilçesine biyolojik atık su arıtma tesisi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sarız ilçesine ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ kent genelinde yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Sarız ilçesine maliyeti 5 milyon 474 bin lira olan biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edildi.

İlçenin doğal kaynaklarını korumak için hayata geçirilen proje sayesinde, minimum enerji ile maksimum atık su arıtma verimi sağlanacak.

19 bin 915 metrekare alan üzerine kurulan ve ilçenin 2051 yılına kadar ihtiyacına cevap verebilecek tesiste, günlük ortalama 700 metreküp atık su arıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin sağlıklı altyapı inşa etmenin yanı sıra öncelikli hedeflerinden bir tanesinin de atık suların arıtımını yaparak çevreye sağlıklı bir şekilde dönüşümünü sağlamak olduğunu belirtti.

Tesiste yılda yaklaşık 255 bin 500 metreküp atık su arıtımı yapılacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Bu kapsamda nüfusun yoğun olduğu ilçelere atık su arıtma tesisi kazandırmaya gayret ediyoruz. Sarız ilçemizde büyük fedakârlıklarla yapımı tamamlanan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayesinde bölgede tüm atık sular biyolojik arıtmaya tabi tutulacak, insan ve çevre sağlığı ileri düzeyde sağlanmış olacak. Bölge halkımıza ve Kayseri’mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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