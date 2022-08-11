Kayseri'de jandarmanın kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığınca Sarıoğlan ilçesinin Çiftlik ve Karaözü mahallelerinde kadına şiddeti önlemeye yönelik eğitim verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıoğlan Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim" ve "Kadına El Kalkamaz" temasıyla, Çiftlik ve Karaözü mahallelerinde yaklaşık 200 kişinin katıldığı eğitimler düzenlendi.

Öte yandan Pınarbaşı Jandarma Trafik Timi tarafından, ilçe merkezindeki bir sürücü kursunda eğitim gören 17 aday sürücüye, "Son Ders Jandarmadan" uygulaması kapsamında, trafik kurallarıyla ilgili seminer verildi.













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