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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

AA

Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde B.B'ye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan B.B, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen E.Ç, B.Ç, H.Ç'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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