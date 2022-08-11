Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerlerince Palas Sosyal Yaşam Merkezi'nin duvarına Eren Bülbül'ün resmi çizildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıoğlan ilçesindeki merkezin duvarlarına kursiyerler tarafından çizilen resimlere bir yenisi eklendi.

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, şehit Ömer Halisdemir, milli şair Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre gibi önemli isimlerin yer aldığı duvara, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün de resmi çizildi.

Çalışma sonunda kursiyerler hep bir ağızdan "İyi ki Varsın Eren" dedi.

- NNYÜ'ye yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin (NNYÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacak.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru şartları ve kontenjanları belirlendi.

NNYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (tezli) ve Doktora, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (tezli), Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (tezli) ve Doktora, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (tezli), İşletme Yönetimi (tezsiz), İktisat (tezli ve tezsiz), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (tezli ve tezsiz) yüksek lisans programlarına, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 16’sı burslu olmak üzere toplam 188 öğrenci alınacak.

Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların 9 Eylül 2022 tarihine kadar üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına şahsen ya da web sitesi üzerinden online başvurmaları gerekiyor.

- Kocasinan'ın sokak oyunları ilgi görüyor

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği'nin bu seferki durağı Erkilet Camikebir Mahallesi oldu.

Oyun oynayarak birbirleriyle yarışan çocuklar, doyasıya eğlenirken, etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların sevgi gösteriyle karşılandı.

Yaz tatilinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, eğlenceli ve keyifli vakit geçiren çocukların yüzlerinin gülmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, etkinlikte çocuklara, lokma, pilav ve pamuk şekeri ikram etti.





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