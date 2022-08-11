AK Parti'li Elitaş, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'nın temsilcileri ile buluştu

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nin temsilcileri ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir restoranda düzenlenen istişare toplantısında konuşan Elitaş, Türkiye ve Kayseri’ye yapılan yatırım ve hizmetleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti teşrifleri sırasında verdiği müjde ve attığı temelle birlikte hızlı trenin de Kayseri'ye en yakın zamanda geleceğini belirten Elitaş, şu anda teknik meselelerin halledilmeye çalışıldığını ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise kentin huzur şehri olduğunu belirtti.

İnsanlığın meselelerine hassasiyet gösteren bir topluma sahip olduklarına dikkati çeken Nergis, "Böyle bir kültürümüz var. Nitekim bu konuda Kayseri'de çok canlı bir STK yapılanması var. Çok güzel çalışmalar var. Kayseri halkından daima ümitvarım." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle, el ele hizmet ediyoruz. Ayrıca bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla el ele vererek şehrimizi daha iyi noktaya taşımak ve 2023 hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da kendilerini bir araya getiren Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş'a teşekkür etti.

Toplantı, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin talep ve önerileri dinlenmesinin ardından sona erdi.

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