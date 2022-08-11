Yeşilhisar Belediyesi'nde çalışanların ücretlerine iyileştirme zammı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinin yetkili olduğu Yeşilhisar İmar AŞ'de çalışanların ücretlerini iyileştiren ek protokol imzalandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Belediyesinde gerçekleşen programda, taraflarca çalışanların ücretlerini iyileştiren ek protokol imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Yeşilhisar İmar AŞ bünyesinde çalışan üyelerin ücretlerine ve sosyal haklarına ilişkin bilgi verdi.

Çelik, üyelere yürürlükte olan toplu iş sözleşmeleri gereği 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli yüzde 41,69 oranında zam yapıldıktan sonra, yüzde 10 iyileştirme zammı daha yapıldığını anlattı.

Ek protokolde emeği geçen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'a ve yetkililere teşekkür eden Çelik, ek protokolün üyelere, belediyeye ve sendikaya hayırlı olmasını diledi.

Halit Taşyapan da belediye olarak ellerinden gelen en iyi zammı verdiklerini kaydetti.

Yeşilhisar için alın teri döken işçilerin emeklerinin karşılığını her zaman vermeye çalıştıklarını vurgulayan Taşyapan, "Bundan sonra da öyle devam yapacağız. Çalışanlarımıza aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcamalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

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