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ASPİLSAN Türkiye'nin en çok Ar-Ge projesi yürüten 33. firması oldu

AA

ASPİLSAN Türkiye'nin en çok Ar-Ge projesi yürüten 33. firması oldu

KAYSERİ (AA) - ASPİLSAN Enerji'nin, 2021 yılındaki Ar-Ge proje sayısına göre Türkiye'nin en çok proje yürüten 33. firması olduğu bildirildi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASPİLSAN Enerji, "Ar-Ge 250" araştırmasına göre, 2021 yılında "Ar-Ge Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100" kategorisinde 33. sırada yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, firmalarının Türkiye'nin enerji ihtiyaçları konusunda dışa bağımlılığını azaltmak adına Ar-Ge faaliyetlerine önem verdiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın desteğiyle başlayıp sürdürdükleri li-iyon pil üretim tesisi yatırımının, dönüşüm ve büyüme anlamında 2021 yılında ASPİLSAN Enerji’nin en önemli konusu olduğunu belirtti.

ASPİLSAN Enerji olarak pil üretimini yerli ve milli olarak yapma konusunda çok önemli bir yol kat ettiklerini aktaran Özsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri, Ankara, İstanbul ve Edirne'de bulunan dört ayrı Ar-Ge merkezimizde sektörümüzdeki inovatif çözümleri ve ileri teknolojileri sıkı takip ediyoruz. Ar-Ge merkezlerimizde ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerinde önemli bir yol aldık. Bu bataryalar, ülkemizin kritik savunma sistemlerinin yerli ve milli olarak üretilmesine önemli katkılar sağlıyor olacak. Ankara Ar-Ge merkezimizde hem pil geliştirme ve tasarlama yeteneğine sahip hem de hammadde üreticilerine destek verecek bir altyapının kurulumunu tamamladık. Ülkemizin pil çalışmalarında bir üs olacak olan bu Ar-Ge merkezimizde, pil üretimi ve geliştirilmesine yönelik küçük ya da büyük her türlü testle ilgili tüm paydaşlarımıza hizmet veriyoruz. Benzer şekilde, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ile imzaladığımız bir sözleşme sayesinde pil geliştirme çalışmalarını ortak olarak yürütüyoruz."

Özsoy, İstanbul Ar-Ge merkezinde ise 2021 yılında hidrojen ve yakıt pili konusundaki çalışmaların ilk prototiplerini ortaya koyarak önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını, hem elektrolizör hem de yakıt hücresi prototiplerini kamuoyuna sunduklarını anımsattı.

Farklı deniz platformları için de ilk ürünleri vermeye başladıklarını anlatan Özsoy, "Bunun yanı sıra Arçelik ile birlikte ev aletleri için de bataryalar üretme kararı alarak yeni bir pazara daha adım atmış olduk. Yine telekom bataryalarımız ve e-mobilite bataryalarımızla iki ayrı sektörde de önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. Yine 2021 yılında tamamladığımız Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) sertifikasyonu sayesinde sivil havacılık pazarına da girdik." ifadelerini kullandı.



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