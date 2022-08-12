Kayseri'de yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arazide yaralı bulunan 3 kartal tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlarca yaralı 3 kartal bulundu.

Pınarbaşı Avcılar ve Atıcılar Derneğine getirilen kartallar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Yırtıcı kuşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvanat bahçesindeki veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından kartalların doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.