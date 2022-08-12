Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilk günkü heyecan ve aşkla görevlerinin başında olduklarını ifade etti.

"Bir olduk, 21 olduk sloganıyla" 21 yıl içerisinde özelde Kayseri'de, genelde Türkiye'de ulaşımdan altyapıya, kültür sanattan eğitime, tarımdan hayvancılığa ve spora kadar birçok fiziki ve sosyal proje ile hizmetleri halkla buluşturduklarını ve buluşturmaya devam edeceklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İmkanlarımız da var, kaynağımız da var, bütçemiz de var, dua edenlerimiz de var, sahip çıkanlarımız da var. AK Parti, 'Aydınlığa açık karanlığa kapalı' sloganıyla yola çıktı. İlk sınavını 2002'de verdi. AK Parti'miz 2002'de 365 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. AK Parti, milletin iradesiyle, halkın oylarıyla başı dik şekilde yoluna devam ediyor. Milletinden aldığı büyük güçle her türlü vesayeti, kalkışmaları ve darbeleri bertaraf eden partimiz, 21 yılda milletin hizmetkarı olma anlayışı içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz."

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleriyle azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "AK Parti, büyük ve güçlü Türkiye yoluna adanmışlıktır. AK Parti, barışın simgesidir. AK Parti, aydınlığa açılan yoldur. AK Parti, kardeşliktir. AK Parti, birlik, beraberlik ve dayanışmadır. AK Parti, daima gençtir. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

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