Jandarma Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi, Kocasinan, Melikgazi, Yahyalı, İncesu, Pınarbaşı, Felahiye, Tomarza ilçelerinde yaz Kur'an kursuna katılan toplam 1456 öğrenciye, jandarma trafik ekiplerince, genel trafik kuralları, yaya önceliği konuları anlatıldı.

Eğitimlerle trafik kuralları konusunda bilinçli yol kullanıcıları yetiştirmek ve meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek hedefleniyor.





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