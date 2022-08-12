Kayseri'de park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan 3 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartları çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kayseri-Niğde kara yolu, Kayseri-Malatya kara yolu ve İncesu ilçesinde park halindeki araçlardan para, cep telefonu ve banka kartlarının çalındığı 5 farklı olaya ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık yaptıkları tespit edilen H.A, S.K. ve H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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