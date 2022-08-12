Kayseri'de bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan avukat yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde arabuluculuk ofisinde görüşme yapan avukat, bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki arabuluculuk ofisinde, avukat S.Ü. ticari bir davaya ilişkin görüşme yaptığı esnada, yanında avukatı da bulunan karşı taraftan E.K'nin saldırısına uğradı.

Bıçakla avukatı sol kolundan yaralayıp, darbeden E.K. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan avukat, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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