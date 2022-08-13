Kayseri'de çerezlik ayçiçeği ekimi yaygınlaşıyor

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KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin çerezlik ayçiçeği üretiminde ilk sıralarda yer alan illerinden Kayseri'de "şemşamer" adıyla bilinen ürünün ekim alanı artıyor.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, AA muhabirine, tohumu Çin'den getirilen ve denemesi yapılan çerezlik ayçiçeğinde verim ve kalitenin yüksek olduğunu söyledi.

Bu sene geçen yıldan çok daha fazla alanın ekildiğini belirten Güneş, özellikle Kocasinan ve Yeşilhisar ilçelerinde sulu tarım yapılabilen yerlerde çerezlik ayçiçeği ekiminin günden güne yayıldığını dile getirdi.

Türkiye'de çerezlik ayçiçeği üretiminde Kayseri'nin birinci, bazen de ikinci sırada yer aldığını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Çerezlik kabak çekirdeğinde zaten birinci sıradayız. Bu ürüne iyi bakılırsa verimi yüksek, kalitesi iyi, pazar sorunu yok. Hem iç pazarda hem dış pazarda alıcısı var. Geçen yıl üreticilerimizden 11-12 liraya çıktı, marketlerde, kuru yemişçilerde 40 liraya satılıyor. Çiftçimiz değil, aracılar çok kazandı. Devletimizin bu üründe de alım fiyatı açıklaması temennimiz. Buğdayda, arpada, çavdarda, tritikalede olduğu gibi bunda da fiyat açıklanması gerekir."

Ayçiçeğinin iyi bir ekim alanı olduğunu ve günden güne yayıldığını belirten Güneş, "Kocasinan ilçesinde en az 100 bin dönüm ayçiçeği ekili alanımız var. Kayseri genelinde de 250 bin dönüm ayçiçeği ekili alan bulunuyor. Gelecek yıl 2 katına çıkacağını tahmin ediyoruz çünkü çiftçi ay çekirdeğinden para kazanıyor, kazanmak için ekiyor." dedi.

Güneş, kentte bu yıl yağlık ayçiçeği ekimi de yapıldığını, beklenen verim alınırsa buna yönelebileceklerini ifade etti.

- "15-20 gün içinde hasada başlayacağız"

Ayçiçeği üreticisi ve Güneşli Mahallesi Muhtarı Osman Gözgenç de nisan ayında ayçiçeği tohumlarının toprakla buluştuğunu belirtti.

Ekimden sonra ürün 25-30 santimetre boyuna gelince birinci çapanın, 20 gün sonra da ikinci çapanın yapıldığını anlatan Gözgenç, imkan bulunursa ürünün 3 kez sulandığını kaydetti.

Dönüm başına ortalama 200 kilogram verim aldıklarını ifade eden Gözgenç, "Bu verim bizim bölgemiz için ideal. 200 kilogramın üzerine nadir çıkılıyor. Kayseri bölgesinde buna çekirdek demiyoruz, 'şemşamer' olarak bilir, eker dikeriz. 15-20 gün içinde hasada başlayacağız." şeklinde konuştu.

Tarlalarda zaman zaman kök çürüklüğü hastalığı görüldüğünü dile getiren Gözgenç, "Bunun da herhangi bir kimyasal mücadelesi yok, münavebeli (ekim nöbeti) ekim ve uzun süre bu tarlalara çekirdeğin ekilmemesi gerekiyor. Bazı tarlalarda yeni ekilen yerlerde çekirdekler gayet güzel ama birkaç yıl üst üste ekilen yerlerde verim düşüyor, kurumalar meydana geliyor. Yüzde 20-30 ürün kaybı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Gözgenç, bazı bölgelerde görülen çayır tırtılına tarlalarında rastlamadıklarını sözlerine ekledi.

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