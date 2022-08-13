Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 12 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu.

Dikilitaş Mahallesi yakınlarında arazide Ş.M'yi hareketsiz yatarken bulanlar 112'ye bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ş.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çobanlık yaptığı öğrenilen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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