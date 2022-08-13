Kayseri 'de kısa kısa

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde millete hizmet için kurulan partilerinin 21. yıl dönümünü kutlamaktan şeref duyduklarını belirtti.

Kutlu yolculuklarının 21 yıl önce 14 Ağustos 2001'de başladığını anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Partimiz kurulduktan kısa bir süre sonra iktidar oldu ve her geçen gün güçlenerek büyük bir Türkiye için ilerledi. Geride kalan 21 yılda Genel Başkanımızın önderliğinde Türkiye'miz için önemli projelere imza attık. Tüm engellemelere rağmen olmaz denilen şeyler bu 21 yıl içerisinde yapıldı. Başta ulaşım, sağlık, eğitim, adalet ve ekonomi alanlarında ülkemizi geldiği noktanın çok daha ilerisine taşımayı başaran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'miz bugün 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. 2023 hedeflerine ulaşmak için milletine hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Partimizin kuruluşundan bu güne kadar görev yapmış tüm teşkilat mensuplarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, ahirete intikal etmiş dava arkadaşlarımıza da Allah'ta rahmet diliyoruz. Vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üstünde gören AK Parti anlayışının yer aldığı daha nice AK yıllara ulaşmak dileğiyle partimizin 21. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."

- Başkan Büyükkılıç'tan MÜSİAD'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyarette, şube başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Üreten ve ekonomiye katkı sağlayan iş insanlarına minnet duyduklarını belirten Büyükkılıç, şunları aktardı:

"Endüstri ve ticaret merkezi Kayseri'mizde üretim yapan, istihdama vesile olan, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayan iş insanlarımıza minnet duyuyoruz. Yerel yöneticiler olarak tarımda ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda olduğu gibi sanayi alanında üreten her bir hemşehrimizi var gücümüzle destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."

Akmermer de Kayseri’ye hizmetleri ve iş insanlarına desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

- Talas'ta "antika pazarı" kurulacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Harman Mahallesi Meydanı'nda her ayın 2. pazar günü antika pazarı kuruluyor.

"Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla her ay antikaseverlerin uğrak noktası haline gelen pazar, yarın da kurulacak.

Pazarda, radyo, gramofon, plak, para, pul, tespih, halı ve kilim gibi ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak.

- Melikgazi'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediyesi sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri yaz aylarında sıcak hava ile birlikte artan sivrisinek ve haşere sorununa karşı ilaçlama yapıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların etkilenmemesi için ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Rutin olarak her gün ilaçlama yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, "Su havzaları, su birikintileri, açık bırakılan rögarlar, atık kovalar gibi yerlerde sayıca fazla olan sinek ve haşere problemini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Sivrisinek ve haşere sorununu ortadan kaldırmak için etkin mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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