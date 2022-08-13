Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası devam ediyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor.

Yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki yarışlara 23'ü İran uyruklu 70 sporcu katılıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Tecelli Aydın, AA muhabirine, bugün şampiyonanın 4'üncü gününü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pilotların geçen 3 gün boyunca 70, 65 ve 80 kilometrelik uçuşlar gerçekleştirdiğini belirten Aydın, bugün de 62 kilometrelik Akmescit-Tomarza yönüne doğru uçuş planladıklarını ifade etti.

Kayseri bölgesinin dünyada mesafe yarışı için bilinen, çok elverişli bir bölge olduğunu vurgulayan Aydın, "Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Türkiye liginin 4. ayağını burada gerçekleştiriyoruz. Daha önce Çankırı Bayramören, Denizli Çameli ve Tokat Turhal'da yarışmalarımızı gerçekleştirdik. Son ayağı bitirip buradaki sonuçlara göre de yurt dışında yarışacak, ülkemizi temsil edecek milli takım sporcularını belirlemeyi amaçlamaktayız." diye konuştu.

Aydın, yarınki yarışlarla şampiyonanın sona ereceğini kaydetti.

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