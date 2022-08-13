Yukatel Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbulspor'u 1-0 yendikleri maçın çok heyecanlı olduğunu ve bu karşılaşmadan 3 puanı aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı önünde, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gözbaşı, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Zor bir süreçten geçtiklerini ama oturmuş kadronun faydasını gördüklerini anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Maç çok heyecanlı başladı. 3 atağımızın ardından gol geldi. İlk yarıda 3-4 gol beklentimiz oldu. Sonrasında rehavete kapıldık galiba ama sonuçta 3 puanı aldık. Eksik oyucularımız vardı. Biz bir takımız bugün olduğu gibi önümüzdeki günlerde de diğer futbolcularımız o eksikliği doldurmaya çalışacak. Kadromuz oturdukça çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah sorunları aşarak ve 3 puanları alarak yolumuza devam ederiz. Çok şükür ki iyi bir kadromuz var. Kadromuzu koruyabildik. Bu kadroyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.