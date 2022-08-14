Talas Belediyesi çiftçilere kumanya dağıttı

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi mahsulünü satmak için silolarda bekleyen çiftçilere kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hasat sonrası ürünlerini teslim etmek için Cebir ve Alaybeyli mahallelerindeki özel silo ya da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarına gelen çiftçilere kıymalı pide ve ayrandan oluşan kumanya dağıtıldı.

Çiftçi Tamer Çelik, silonun bulunduğu alanda alışveriş yeri olmamasından kaynaklanan yemek mağduriyetinin giderildiğini kaydetti.

Çelik, verilen hizmetten dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

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