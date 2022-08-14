Kayseri'de "6. Olta Balıkçılığı Günleri" tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "6. Olta Balıkçılık Günleri" ödül töreni ile sona erdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşçu Marina Tesisleri'nde gerçekleşen törende, kentin güzelliklerinden olan Yamula Barajı'ndaki etkinlikle Kayserililere güzel ve eğlenceli vakit geçirmeleri imkanı sağladıklarını bildirdi.

Sudak kıyı, alabalık kıyı, sazan kıyı, alabalık bot ve sudak bot kategorilerinde düzenlenen yarışmalara 194 balıkçının katıldığını belirten Çolakbayrakdar, şunları söyledi:



"Yamula Barajı, Kocasinan sınırları içerisinde olan, Kayseri'ye hizmet veren ve güzellik katan bir barajımız. Burada olta balıkçılığıyla ilgili yaptığımız bir etkinliğimiz var. Balık işi ciddi sabır işi. Sabaha kadar burada bekleyip balık tutmaya çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu işe gönül veriyorlar ve balıkçılığı seviyorlar. Önemli olan insanı mutlu edebilmek. Çalışmaların temelinde insan ve insanı mutlu edebilmek var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde 1,5 milyon yavru sazan Yamula Barajı'na bırakılacak. Burada yetişecek balıklar, olta balıkçıları için hazır hale gelecek."

Konuşmanın ardından kategorilerinde birincileri olan Tufan Yücefaydalı, Regaip Daylak, Alperen Dukkut, Bilal Ünsal, Mustafa Paydaş ve Mehmet Furkan Işık'a plaket verildi, olta hediye edildi.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kayseri Amatör Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ümit Karaduman, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.